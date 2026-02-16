Sui social il video del bar monzese che ha scatenato la polemica
Il video pubblicato sui social mostra un famoso personaggio del gossip che, nel bar di Monza, invita i clienti a divertirsi e a lasciarsi andare, causando polemiche online. La clip, condivisa da numerosi utenti, riprende il momento in cui il personaggio si rivolge direttamente al pubblico, incoraggiando comportamenti sregolati e brindisi rumorosi. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando discussioni tra chi critica e chi difende la libertà di espressione. Nei commenti si leggono opinioni contrastanti, alcuni accusano il protagonista di promuovere comportamenti scorretti, altri sottolineano la spontaneità della scena. La scena si svol
Il video è circolato nelle scorse ore sui social e vede come protagonista un noto (e parecchio discusso) re del gossip che, con una certa disinvoltura, all'interno di un bar monzese, "promuove" lo stesso locale quale possibile luogo per scatenarsi, bere e darsi alla pazza gioia. In pieno stile movidaiolo. Semplice markerting? La questione è in realtà più complessa. Per Leonardo Canesi, segretario provinciale del partito Liberaldemocratico, il Liberbar è infatti "un bene pubblico e non una zona franca" nel quale appunto dar adito a eccessi movidaioli. "Liberthub opera dentro un Centro civico e su uno spazio pubblico affidato in concessione - spiega - E quando si gestisce un bene pubblico la credibilità dell'istituzione passa anche dallo stile, dai messaggi e dai comportamenti che quel bene veicola verso la cittadinanza.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scontro Cucinelli-Giammetti: il retroscena su Valentino che ha scatenato la polemica
Di recente, è emerso uno scontro tra Brunello Cucinelli e Giancarlo Giammetti, legato a una dichiarazione su Valentino.
Pogba premiato dopo la squalifica per doping, ha scatenato le critiche sui social
Dopo la sospensione per doping, Paul Pogba è stato recentemente premiato e può ora dedicarsi pienamente alla sua carriera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto a Napoli, la madre posta sui social il video del bimbo di 2 anni; Adriano Celentano riappare sui social: il messaggio e il video su Instagram; Adriano Celentano si mostra al pubblico con un video sui social; Roma, la danza col coltello diventa virale sui social: il video davanti al Colosseo.
Inter, autogol clamoroso: il video per il record di Lautaro scatena i tifosi, piovono insulti sui socialIl video pubblicato sui profili ufficiali dell'Inter per il record di Lautaro contiene errori e orrori attribuibili all’intelligenza artificiale: per i tifosi il capitano meritava di meglio ... sport.virgilio.it
Adriano Celentano torna sui social: «Potrei anche peggiorare, ma non ve lo garantisco»Il cantautore, 88 anni compiuti da poco, ha pubblicato un mix di immagini live dall’Arena di Verona durante lo storico evento Rock Economy del 2012 e una sua fotografia recente ... vanityfair.it
Sport Channel 214. . Nuovo appuntamento con Social Live Commenta con noi - facebook.com facebook