Sui social il video del bar monzese che ha scatenato la polemica

Il video pubblicato sui social mostra un famoso personaggio del gossip che, nel bar di Monza, invita i clienti a divertirsi e a lasciarsi andare, causando polemiche online. La clip, condivisa da numerosi utenti, riprende il momento in cui il personaggio si rivolge direttamente al pubblico, incoraggiando comportamenti sregolati e brindisi rumorosi. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando discussioni tra chi critica e chi difende la libertà di espressione. Nei commenti si leggono opinioni contrastanti, alcuni accusano il protagonista di promuovere comportamenti scorretti, altri sottolineano la spontaneità della scena. La scena si svol

Il video è circolato nelle scorse ore sui social e vede come protagonista un noto (e parecchio discusso) re del gossip che, con una certa disinvoltura, all'interno di un bar monzese, "promuove" lo stesso locale quale possibile luogo per scatenarsi, bere e darsi alla pazza gioia. In pieno stile movidaiolo. Semplice markerting? La questione è in realtà più complessa. Per Leonardo Canesi, segretario provinciale del partito Liberaldemocratico, il Liberbar è infatti "un bene pubblico e non una zona franca" nel quale appunto dar adito a eccessi movidaioli. "Liberthub opera dentro un Centro civico e su uno spazio pubblico affidato in concessione - spiega - E quando si gestisce un bene pubblico la credibilità dell'istituzione passa anche dallo stile, dai messaggi e dai comportamenti che quel bene veicola verso la cittadinanza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Di recente, è emerso uno scontro tra Brunello Cucinelli e Giancarlo Giammetti, legato a una dichiarazione su Valentino.

Dopo la sospensione per doping, Paul Pogba è stato recentemente premiato e può ora dedicarsi pienamente alla sua carriera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.