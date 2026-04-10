Israele ha deciso di escludere la Spagna dal Centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, un organismo internazionale istituito per supervisionare il rispetto del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il meccanismo, attivo dal 10 ottobre precedente, coinvolgeva diversi paesi e aveva l’obiettivo di monitorare gli accordi tra Israele e Hamas. Il governo israeliano ha comunicato che la decisione deriva dalla posizione espressa dalla Spagna nei confronti della situazione nella regione.

Roma, 10 aprile 2026 – La Spagna resta fuori dal Centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, il meccanismo internazionale istituito per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia ed entrato in vigore il 10 ottobre tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a Gaza. Lo ha deciso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusando Madrid di “ostilità” nei confronti di Israele e spiegando così la decisione di “allontanare i rappresentanti spagnoli dal centro di coordinamento di Kiryat Gat”. Madrid aveva una presenza permanente presso il quartier generale, ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. Netanyahu accusa Madrid di ‘ipocrisia’ e ‘ostilità’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele mette fuori Madrid dal Centro di coordinamento per Gaza, Netanyahu: “Non tolleriamo chi si schiera contro di noi”

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