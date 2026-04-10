La Spagna ha deciso di non aderire al Centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, istituito il 10 ottobre scorso per supervisionare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha affermato che non tollererà chi si schiera contro Israele. Questa scelta spagnola si aggiunge a quanto già noto riguardo alle reazioni internazionali sulla gestione del conflitto.

Roma, 10 aprile 2026 – La Spagna resta fuori dal Centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, il meccanismo internazionale istituito per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia ed entrato in vigore il 10 ottobre tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a Gaza. Lo ha deciso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusando Madrid di “ostilità” nei confronti di Israele e spiegando così la decisione di “allontanare i rappresentanti spagnoli dal centro di coordinamento di Kiryat Gat”. Madrid aveva una presenza permanente presso il quartier generale, ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. "La Spagna ha ripetutamente scelto di schierarsi contro Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madrid fuori dal centro di coordinamento per Gaza, Netanyahu: “Non tolleriamo chi si schiera contro Israele”

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