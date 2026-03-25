Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Negoziati Usa per un cessate il fuoco in Iran

Il 25 marzo 2026, la trasmissione #DimmiLaVerità ha ospitato Stefano Graziosi, esperto di politica americana, che ha fornito aggiornamenti sui negoziati tra Stati Uniti e altri Paesi coinvolti per raggiungere un cessate il fuoco in Iran. Graziosi ha illustrato lo stato attuale delle trattative e le decisioni prese fino a quel momento. La discussione si è concentrata sugli sviluppi recenti e le prossime mosse previste.

Ecco #DimmiLaVerità del 25 marzo 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega a che punto sono i negoziati per un cessate il fuoco in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo le prime spaccature nel centrosinistra dopo la vittoria del No. Ecco #DimmiLaVerità del 23 marzo 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo l'azzardo di Trump in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 19 marzo 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta l'incredibile caso dei bambini nati in Italia ma senza cittadinanza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Negoziati Usa per un cessate il fuoco in Iran» Articoli correlati Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Ecco cosa pensano gli americani della guerra in Iran» Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Trump alla vigilia del Midterm» Aggiornamenti e notizie su Stefano Graziosi Discussioni sull' argomento Tivù Verità | Cosa dicono gli Esptein files della guerra all' iran; L’Iran e gli impatti della guerra Ecco come l’intelligence fa sistema Paese; Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | Alcuni medici e giudici aiutano l' immigrazione clandestina. Stefano Zampini e Nicolò Scialpi si raccontano: dalla co-regia di Mauro Cutrona – Immaginare la preistoria alle atmosfere di Neandertal. Avvoltoi, riti ancestrali e paesaggi primordiali: il grande cinema documentario che indaga le nostre origini. Passate a tro - facebook.com facebook