Logan Paul accende l’hype | Si sono aperti discorsi per sfidare Bad Bunny

Logan Paul ha confermato di aver iniziato a discutere con la WWE per affrontare Bad Bunny in un match. La causa di questa possibilità deriva dal crescente interesse dei fan e dalle recenti apparizioni di entrambi sul ring. Paul spiega che i negoziati sono ancora in fase iniziale, ma che ci sono molte più variabili di quanto si pensi. La notizia ha subito fatto salire l’attenzione sui social, dove molti si chiedono se il duello diventerà realtà a breve. La scelta finale dipenderà dagli accordi tra le parti.

Logan Paul sta finalmente facendo chiarezza sulle voci che lo vorrebbero contro Bad Bunny in WWE e ammette che la situazione è più complessa di un semplice “ NO ”. Dopo aver fatto discutere con un commento piuttosto secco sullo show dell’intervallo del Super Bowl di Bad Bunny, Paul ha ora affrontato le critiche e le crescenti indiscrezioni su un possibile match contro la superstar mondiale della musica. Logan Paul: “Bad Bunny? Sarebbe un big money match storico”. Parlando in una recente puntata del suo podcast ImPaulsive, l’ex United States Champion ha chiarito una cosa: l’idea di Logan Paul vs Bad Bunny in WWE non è una fantasia nata su internet è qualcosa di cui si è parlato davvero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Logan Paul sogna un match storico contro Bad BunnyLogan Paul ha annunciato di voler sfidare Bad Bunny in un match che potrebbe entrare nella storia, spinto dalla voglia di creare un evento unico.

