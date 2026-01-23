La scuola incontra l’impresa Alunni e artigiani a confronto Parte Cardini Atelier Aperti

È iniziato ufficialmente il progetto Parte Cardini, Atelier Aperti, che unisce scuola e impresa attraverso il Patto Educativo di Comunità. Promosso dal Comune, dal Liceo Artistico Dosso Dossi e dalle associazioni di categoria, questo percorso favorisce l’incontro tra studenti e artigiani, offrendo opportunità di formazione e confronto diretto. Un’iniziativa che mira a rafforzare il rapporto tra il mondo scolastico e quello professionale, sostenendo la crescita dei giovani nel loro percorso futuro.

È partito ufficialmente nella mattinata di ieri il Patto Educativo di Comunità, patto che non solo sancisce la collaborazione tra Amministrazione comunale, Liceo Artistico Dosso Dossi e le associazioni di categoria Afarc, Cna e Confartigianato, ma garantisce anche un valido percorso professionale per la nuova vita degli studenti che sono impegnati in questo ambito. Un progetto compreso per gli anni scolastici 2025-26 e 2026-27: Cardini - Atelier Aperti è un’iniziativa che mette al centro la collaborazione tra la scuola stessa, istituzioni e mondo produttivo per valorizzare arte e artigianato come elementi fondamentali dell’identità culturale e dello sviluppo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scuola incontra l’impresa. Alunni e artigiani a confronto. Parte Cardini, Atelier Aperti Creare ponti tra scuola e impresa: gli artigiani al fianco di EnaipConfartigianato Imprese Lecco collabora con Enaip Lecco nel corso Meccanico & Carrozzeria, un percorso formativo di lunga tradizione. Leggi anche: La scuola incontra l’impresa: "L’idea crea opportunità" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La scuola incontra l’impresa. Alunni e artigiani a confronto. Parte Cardini, Atelier Aperti; 4° Memorial Giuseppe Cardaropoli - L’eccellenza odontoiatrica torinese: la libera professione incontra l’Università - ANDI; Treviso, la scuola incontra il mondo del volontariato; Edipo Re incontra l'intelligenza artificiale: la sperimentazione che rivoluziona lo studio dei classici nelle scuole italiane. Scuola, Meritocrazia Italia incontra Valditara: Procede l'iter del protocollo per la valorizzazione dei meritiConsegnato un documento programmatico di sintesi delle proposte avanzate negli ultimi mesi Nella giornata di ieri una delegazione del Consiglio di Presidenza ha incontrato il ministro Giuseppe Valdita ... adnkronos.com L’Istituto Rizza porta la scuola a Ortigia: lezione outdoor su Elio VittoriniCamminando tra le strade di Ortigia, gli studenti guidati dalla docente, hanno potuto collegare testi letterari, contesto storico e spazio urbano, riscoprendo come la letteratura nasca spesso dall’esp ... siracusanews.it La Scuola 'Paolucci' incontra il territorio: alla scoperta di Vasto con l'autrice Mariella Fiore. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/cultura/73262/la-scuola-paolucci-incontra-il-territorio-alla-scoperta-di-vasto-con-lautrice-mariella-fiore - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.