Chiuso da 30 mesi lo sportello del garante al Cpr di Ponte Galeria | Migranti senza tutele

Da 30 mesi, lo sportello del Garante al Centro di Permanenza Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, rimane chiuso, lasciando i migranti senza accesso diretto alle tutele e alle informazioni. La consigliera regionale Tidei di Italia Viva denuncia che la chiusura è dovuta a un blocco imposto dall’amministrazione di Rocca, che ha impedito anche la presentazione di una mozione per riattivarlo. Un dettaglio che distingue questa vicenda è il ritardo di oltre due anni e mezzo nell’apertura di un servizio fondamentale per i diritti dei migranti.

Da 30 mesi è chiuso lo sportello del Garante al Cpr di Ponte Galeria a Roma. La consigliera regionale Tidei (Italia Viva) accusa Rocca: "Bloccata la mia mozione per riattivarlo".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze: “Diritto alla salute negato ai migranti”

Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze, è stato recentemente liberato grazie a un intervento della Corte d’Appello di Roma.

La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: “Torture e privazioni, un mese senza vedere il cielo”

Alì, testimone delle condizioni nel Cpr di Milano, denuncia le privazioni e le difficoltà vissute quotidianamente.

