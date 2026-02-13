Chiuso da 30 mesi lo sportello del garante al Cpr di Ponte Galeria | Migranti senza tutele

Da 30 mesi, lo sportello del Garante al Centro di Permanenza Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, rimane chiuso, lasciando i migranti senza accesso diretto alle tutele e alle informazioni. La consigliera regionale Tidei di Italia Viva denuncia che la chiusura è dovuta a un blocco imposto dall’amministrazione di Rocca, che ha impedito anche la presentazione di una mozione per riattivarlo. Un dettaglio che distingue questa vicenda è il ritardo di oltre due anni e mezzo nell’apertura di un servizio fondamentale per i diritti dei migranti.

Da 30 mesi è chiuso lo sportello del Garante al Cpr di Ponte Galeria a Roma. La consigliera regionale Tidei (Italia Viva) accusa Rocca: "Bloccata la mia mozione per riattivarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze: “Diritto alla salute negato ai migranti” Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze, è stato recentemente liberato grazie a un intervento della Corte d’Appello di Roma. La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: “Torture e privazioni, un mese senza vedere il cielo” Alì, testimone delle condizioni nel Cpr di Milano, denuncia le privazioni e le difficoltà vissute quotidianamente. Contenuti correlati Argomenti discussi: Chiuso da 30 mesi lo sportello del garante al Cpr di Ponte Galeria: Migranti senza tutele; Per la pelle un altro anno difficile, ma i distretti d’eccellenza attraggono investimenti; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Ambulatorio veterinario a rischio trasferimento, i volontari: Temiamo che scompaia il servizio attivo in questa struttura da 30 anni. Ci sono stereotipi che si sono infranti in questi più di venti anni di fronte a realtà che sembravano un ripetitivo disco rotto. Infranti insieme alla consapevolezza che «alcuni destini non sono già segnati per forza». Nel Cpr di Ponte Galeria a Roma ogni giorno se - facebook.com facebook A Ponte Galeria da Tic Fashion nuovo negozio d'abbigliamento! Struttura che promuove l'inclusione sociale e lavorativa. L'attività integra moda e servizi a tutela delle persone con disabilità. Un negozio speciale che unisce imprenditoria, sociale e territorio. #fd x.com