Ingoiano lamette per uccidersi | il racconto di un soccorritore che è entrato nel Cpr di via Corelli a Milano
Un soccorritore che ha operato nel Cpr di via Corelli a Milano condivide la propria esperienza, offrendo un’istantanea delle condizioni all’interno di questa struttura. Fanpage.it ha potuto intervistarlo, approfondendo le difficoltà e le sfide affrontate nel supportare i trattenuti. Questa testimonianza fornisce un punto di vista diretto e sobrio su un tema delicato, contribuendo a una comprensione più accurata della realtà nei centri di permanenza.
Fanpage.it è riuscita a mettersi in contatto con un soccorritore che più volte è entrato nel Cpr di Milano per assistere i trattenuti. Nel suo racconto parla di abusi, carenze sanitarie e gesti estremi.🔗 Leggi su Fanpage.it
La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: “Torture e privazioni, un mese senza vedere il cielo”Alì, testimone delle condizioni nel Cpr di Milano, denuncia le privazioni e le difficoltà vissute quotidianamente.
Leggi anche: “Condizioni disumane nel Cpr di Milano”: l’ex gestore patteggia 2 anni e 3 mesi dopo l’inchiesta per frode
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.