Ingoiano lamette per uccidersi | il racconto di un soccorritore che è entrato nel Cpr di via Corelli a Milano

Un soccorritore che ha operato nel Cpr di via Corelli a Milano condivide la propria esperienza, offrendo un’istantanea delle condizioni all’interno di questa struttura. Fanpage.it ha potuto intervistarlo, approfondendo le difficoltà e le sfide affrontate nel supportare i trattenuti. Questa testimonianza fornisce un punto di vista diretto e sobrio su un tema delicato, contribuendo a una comprensione più accurata della realtà nei centri di permanenza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.