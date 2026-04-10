Isolotto padre accoltellato davanti al figlio Caccia alla baby gang

Un episodio di violenza è avvenuto nel quartiere dell’Isolotto, dove un uomo è stato accoltellato davanti agli occhi del suo bambino. L'aggressione si è verificata in strada e ha coinvolto un gruppo di giovani sospettati di appartenere a una baby gang. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note.

Un’aggressione, consumata sotto gli occhi del figlio della vittima, scuote il quartiere dell’Isolotto. Un uomo di 45 anni, di origine albanese, è stato accoltellato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile, in piazza dei Tigli al culmine di un diverbio ancora da chiarire. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze: picchiato e accoltellato davanti al figlio in pieno giorno all’Isolotto. Caccia a tre minoriFIRENZE – Aggressione choc a Firenze oggi pomeriggio, 9 aprile 2026, nel quartiere dell’Isolotto. Leggi anche: Baby gang all’Isolotto. Rissa choc: un ferito Temi più discussi: Firenze, aggressione choc all’Isolotto: padre accoltellato davanti al figlio da una gang di minori; Baby gang accoltella e colpisce con catena un padre davanti al bimbo, choc a Firenze; Firenze: picchiato e accoltellato davanti al figlio in pieno giorno all'Isolotto. Caccia a tre minori; Multificio fiorentino, Stella (Forza Italia) attacca ma c’è un non detto. Firenze: picchiato e accoltellato davanti al figlio in pieno giorno all’Isolotto. Caccia a tre minoriSecondo una prima ricostruzione, l'uomo, 45enne di origine albanese, era in auto con il figlio quando tre giovani, descritti come ragazzi tra i 17 e i 18 anni e di origine nordafricana, lo avrebbero a ... firenzepost.it Baby gang accoltella e colpisce con catena un padre davanti al bimbo, choc a FirenzeViolenza in piazza dei Tigli all’Isolotto. L'uomo è stato soccorso dai commercianti e dal 118. La violenza ripresa in un video; poco prima avrebbero estorto denaro a due minorenni in piazza Paolo Ucce ... lanazione.it Aggressione nel primo pomeriggio a Firenze, nel quartiere Isolotto, dove un uomo è stato accoltellato davanti al figlio minorenne. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 15 in piazza dei Tigli, al culmine di un diverbio nato per motivi ancora da chiarire. Secon x.com Isolotto di Palmaiola da Piombino-LI> Foto di Fornaciari Armando.> - facebook.com facebook