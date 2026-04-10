Iran Netanyahu | Sì a negoziati con Beirut ma no a tregua Khamenei | Controlleremo Hormuz – La diretta

Nel contesto delle tensioni tra Israele e Libano, il governo israeliano ha annunciato la disponibilità a negoziati con Beirut, ma ha escluso l’ipotesi di una tregua. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che il paese controlla lo Stretto di Hormuz. La regione si trova in uno stato di alta tensione, con negoziati previsti per il fine settimana a Islamabad e una situazione di instabilità tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Negoziati diretti fra Israele e Libano, ma sotto le bombe. La situazione nel paese dei Cedri mette a rischio la fragile tregua fra Iran, Israele e Stati Uniti, in vista dei negoziati in programma sabato a Islamabad, in Pakistan. Dopo le richieste del presidente americano Donald Trump, che ha detto di aver invitato l’alleato Benjamin Netanyahu a mantenere un “profilo basso” nei raid contro Beirut, lo Stato ebraico ha accettato di intavolare dei negoziati, che dovrebbero prendere il via la prossima settimana a Washington. In un messaggio agli abitanti del nord di Israele, i più interessati dagli attacchi di Hezbollah, Netanyahu ha però esplicitato che “non c’è nessun cessate il fuoco”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Netanyahu: “Sì a negoziati con Beirut ma no a tregua”. Khamenei: “Controlleremo Hormuz” – La diretta Leggi anche: Netanyahu apre ai negoziati col Libano. Khamenei: "Controlleremo Hormuz" Leggi anche: Guerra in Iran, la crisi si allarga. Idf: “Evacuare sud di Beirut”. Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano” Netanyahu claims ‘many signs’ Iran’s Khamenei ‘no longer alive’ | AJ #shorts Argomenti più discussi: Netanyahu apre ai negoziati col Libano. Khamenei: Controlleremo Hormuz; Iran, Ghalibaf avverte gli Usa: Trump vi sta trascinando in un inferno, è un burattino di Netanyahu, tutto il MO brucerà; Netanyahu apre ai negoziati col Libano Khamenei | Controlleremo Hormuz. Iran, Netanyahu: Sì a negoziati con Beirut ma no a tregua. Khamenei: Controlleremo Hormuz – La direttaNegoziati diretti fra Israele e Libano, ma sotto le bombe. La situazione nel paese dei Cedri mette a rischio la fragile tregua fra Iran, Israele e Stati ... lapresse.it Netanyahu apre ai negoziati col Libano. Khamenei: "Controlleremo Hormuz" #9aprile #iltempoquotidiano iltempo.it/esteri/2026/04… x.com IRAN/USA/ISRAELE - CRONACA DI UN DISASTRO In questo momento lo Stretto di Hormuz è sostanzialmente chiuso mentre per Suez i volumi di transito sono ridotti del 70%. Diventa dunque fondamentale per l'economia globale, a cominciare da quella cine - facebook.com facebook