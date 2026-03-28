Crisi Medio Oriente Sanchez | La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq – Il video

Il conflitto nella regione del Medio Oriente ha attirato l’attenzione internazionale, con dichiarazioni di un rappresentante ufficiale che ha affermato come la situazione attuale in Iran sia più grave rispetto al conflitto in Iraq. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico e si riferisce alle differenze tra i due scenari, escludendo il parallelo tra le due situazioni.

(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 "Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della guerra illegale in Iraq. Siamo in qualcosa di molto peggio, molto peggio, con un potenziale di impatto molto più ampio", così il Presidente spagnolo Pedro Sanchez, al Congresso sulla posizione della Spagna nel conflitto in Medio Oriente. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Pedro Sánchez: “La guerra in Medio Oriente è ben peggiore del conflitto in Iraq del 2003” La guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globaleLo ha detto l'Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d'emergenza Secondo... Iran: quanto durerà la guerra La diretta con Alessandro Orsini Tutti gli aggiornamenti su Crisi Medio Oriente Temi più discussi: Sanchez sulla crisi in Medio Oriente: 5 miliardi di euro per imprese e famiglie del nostro Paese; Sánchez: la guerra in Iran è un disastro assoluto; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq. Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 'Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della ... notizie.tiscali.it Crisi energetica, con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando quella peggiore di sempre?L'escalation contro gli impianti petroliferi e del gas rischia di avere gravi ripercussioni a lungo termine, che preoccupano gli esperti ... wired.it La crisi del Medio Oriente impatta in modo pesantissimo sulle tariffe aeree, al punto che per acquistare un biglietto per volare da nord a sud Italia durante le feste di Pasqua si spende su alcune tratte fino al 60% in più rispetto alle festività del 2025. Lo afferm - facebook.com facebook Qatar, con il conflitto in Medio Oriente va in crisi l’impero del gas x.com