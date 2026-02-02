Iran Teheran ha ordinato l’inizio dei colloqui con gli Usa

La tensione tra Iran e Stati Uniti potrebbe ridursi. Il leader di Teheran, Masoud Pezeshkian, ha dato il via libera all’inizio dei colloqui sul nucleare con gli americani. Per ora, non ci sono ancora dettagli sui tempi o sui modi, ma questa decisione apre una porta a possibili incontri tra le due parti. La notizia ha sorpreso molti, considerando i mesi di scontri e tensioni tra i due paesi. Ora si aspetta di capire se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi giorni.

Spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il leader di Teheran Masoud Pezeshkian ha ordinato l'avvio dei colloqui sul nucleare con Washington. Lo ha riferito una fonte governativa all'agenzia di stampa Fars, organo di informazione legato alle Guardie Rivoluzionarie. "Il presidente ha ordinato l'avvio dei negoziati", hanno fatto sapere aggiungendo che eventuali colloqui sarebbero stati limitati alla questione nucleare. Iran e Usa potrebbero avviare colloqui nei prossimi giorni con alti funzionari di entrambe le parti. L'orario e il luogo dell'incontro tuttavia non sono ancora stati definiti e il summit potrebbe svolgersi tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense Steve Witkoff.

