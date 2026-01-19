Rovinosa caduta in bici giovane ciclista ' vola' sull' asfalto | portata in ospedale

Una giovane ciclista è stata trasportata in ospedale dopo una caduta accidentale avvenuta a Monterotondo, frazione di Passirano nella Franciacorta. L’incidente si è verificato durante un'uscita in bicicletta tra i vigneti della zona. Sul posto, le forze dell’ordine e i soccorritori hanno prestato assistenza per le prime cure e il trasferimento in struttura sanitaria.

Rovinosa caduta in bicicletta a Monterotondo, frazione di Passirano immersa tra i vigneti della Franciacorta. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 11, lungo via Marchiani, a circa trenta metri dall'incrocio con la Strada provinciale 49.

Sabato mattina a Brescia, un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta in via Triumplina, davanti al ristorante Sanshi. La caduta, avvenuta accidentalmente, ha causato conseguenze serie, rendendo necessario il trasporto in ospedale. L’incidente ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti presenti in zona. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Cavallasca si prepara per l’ultimo saluto allo storico magazziniere del Como: ciao Claudio, tanti amici per lui - La sua scomparsa venerdì scorso con l'adorata bici: rovinosa caduta vicinoa casa e poi la disperata corsa in ospedale ... ciaocomo.it

Inter e Napoli vincono di misura ma la novità è la rovinosa caduta della Juve a Cagliari. Oggi in campo Milan e Roma x.com

[#Dakar] Il vincitore della Dakar-Moto 2025 difficilmente potrà ripetersi quest'anno, dopo la rovinosa caduta nella Tappa 10. Ora l'obiettivo sarebbe portare a termine l'impegno, ma le condizioni fisiche destano preoccupazione, seppur non voglia arrendersi. - facebook.com facebook

