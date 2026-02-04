Investita mentre passeggia in bici 36enne viene travolta da un’auto | la tragedia a Los Angeles

Una donna di 36 anni, incinta, è stata investita e uccisa da un’auto mentre passeggiava in bici con la famiglia a Los Angeles. La tragedia si è consumata lungo una strada cittadina, dove la donna stava attraversando insieme al marito e ai figli. L’incidente ha sorpreso tutti, lasciando la comunità sotto shock.

Passeggiava in bici con la famiglia quando si è verificata la tragedia che ha sconvolto Los Angeles. Una donna di 36 anni, incinta, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre percorreva una strada cittadina insieme al marito e ai figli. Quella che doveva essere una normale uscita in bicicletta si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando sotto shock i presenti e l’intera comunità. La vittima è Regan Cole-Graham, madre di due bambini e al settimo mese di gravidanza. L’impatto con il veicolo è stato violentissimo e, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Una donna di 36 anni, incinta di sette mesi, ha perso la vita in un incidente a Los Angeles.

