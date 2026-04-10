Nel 2050, in Lombardia, un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. La Regione dovrà sostenere una spesa annuale di circa 5 miliardi di euro per i pazienti con patologie croniche. Questi dati sono stati presentati in una relazione ufficiale che analizza le proiezioni demografiche e il fabbisogno sanitario futuro. La crescita della popolazione anziana rappresenta una sfida significativa per il sistema sanitario regionale.

Milano, 10 aprile 2026 – Nel 2050 un lombardo su tre avrà un ’età superiore ai 65 anni e la spesa che la Regione dovrà affrontare solo per i pazienti cronici salirà a 5 miliardi di euro l’anno. Due numeri che da soli restituiscono con immediatezza ed efficacia quel che si intende con “ inverno demografico ” e quali siano le ricadute di questo trend. Due numeri scanditi ieri da Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, nel corso del suo intervento al convegno “Longevity Economy“, organizzato dalla Camera di commercio Italo-americana. La sfida demografica in Lombardia. “Abbiamo come trend una situazione demografica veramente negativa che prevede per il 2050 un calo della popolazione a cui corrisponde un incremento significativo di quella che è l’età – ha spiegato Bertolaso –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inverno demografico, i dati sul 2050: un lombardo su 3 avrà più di 65 anni

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L'inverno demografico cancella 100 classi. I progetti del Comune di Torino per quattro istituti chiusi a settembre: la nuova vita delle ex scuole grazie a enti del terzo settore per iniziative no profit a favore di minori, anziani, famiglie e disabili. https://www.rainews. - facebook.com facebook