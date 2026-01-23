Pensioni | dal 2029 età di vecchiaia a 67 anni e sei mesi La Ragioneria dello Stato prevede incrementi fino a 69 anni nel 2050 secondo i dati Istat

A partire dal 1° gennaio 2029, l'età di pensionamento per la vecchiaia è prevista salire a 67 anni e sei mesi, con ulteriori aumenti fino a 69 anni nel 2050, secondo le stime della Ragioneria dello Stato e i dati Istat. Questi cambiamenti riflettono le proiezioni di un prolungamento della durata della vita e delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Le proiezioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato prevedono un aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2029. L’incremento si applica sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione anticipata, seguendo il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita previsto dalla normativa vigente. La pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e sei mesi di età dal 2029, rispetto ai 67 anni attualmente in vigore nel 2026. L’incremento proseguirà nel biennio successivo con un ulteriore aumento di due mesi dal 2031, portando il requisito anagrafico a 67 anni e otto mesi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pensioni, rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029: la Ragioneria prevede l’uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, a partire dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare a 67 anni e 6 mesi, con un’ulteriore crescita fino a 67 anni e 8 mesi nel 2031.

L’età pensionabile salirà di tre mesi nel 2029, lo dice la Ragioneria dello StatoSecondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2029 l’età pensionabile sarà aumentata di tre mesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Rischio tre mesi in più per la pensione dal 2029; Pensioni 2029: scatta l’aumento dell’età per l’uscita; Pensioni Polizia di Stato e FF. AA.: cosa cambia dal 2026; Pensioni, nuove età di uscita dal lavoro: a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027.

Dal 2029 rischio aumento dell’età per andare in pensione: tutte le novitàPensioni: rischio aumento dell’età nel 2029, con vecchiaia a 67 anni e 6 mesi e contributi anticipati a 43 anni e 4 mesi. Ecco tutti i dettagli e le novità. notizie.it

Pensioni, dal 2029 tre mesi prima di lasciare il lavoro? Lo scenarioIn pensione più tardi dal 2029? Si potrebbe profilare un innalzamento di ulteriori 3 mesi dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, che salirebbero così a 67 anni e 6 mesi per la p ... adnkronos.com

Come cambiano le pensioni nel 2026 Gli assegni pensionistici, nel 2026, sono stati rivalutati dell’1,4%, in linea con la crescita dell’inflazione. I requisiti di base (vecchiaia e pensione anticipata) invece sono invariati, mentre Quota 103 e Opzione Donna sono - facebook.com facebook