A San Benedetto e ad Ascoli Piceno, nei primi dieci mesi del 2025, il numero di morti supera di gran lunga quello delle nascite, segnando un drastico inizio di inverno demografico. L’ISTAT evidenzia un saldo naturale negativo che colpisce in modo particolare le due città più popolose della regione, a causa dell’incremento dei decessi e della diminuzione delle nascite, un fenomeno che si fa sempre più evidente.

Più decessi che nascite. Molti di più. Nei primi dieci mesi del 2025, il quadro demografico tracciato dall’Istat relativamente ai principali Comuni del territorio evidenzia un saldo naturale negativo diffuso, con le due realtà più popolose, San Benedetto e Ascoli, che concentrano i numeri più significativi. Un dato attenuato in parte soltanto dai flussi migratori tra i comuni. In entrambe le città i decessi superano nettamente le nascite, mentre i movimenti migratori incidono sugli equilibri complessivi. A San Benedetto si registrano 197 nati e 476 morti, con un saldo naturale di -279. Sul fronte dei trasferimenti da e verso altri Comuni, si contano 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inverno demografico, più morti che nascite

L’Italia affronta una sfida demografica che coinvolge giovani e donne nel mercato del lavoro.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Inverno demografico, più morti che nascite; La via francese per il riarmo demografico: una lettera a tutti i giovani di 29 anni contro l’infertilità; Aumentano i residenti. Ma il saldo naturale è negativo. I nati nel 1964 i più numerosi; Eppur si muore ancora nel Mare Nostrum. Ciclone Harry: centinaia di morti negli ultimi dieci giorni.

Inverno demografico, più morti che nascitePiù decessi che nascite. Molti di più. Nei primi dieci mesi del 2025, il quadro demografico tracciato dall’Istat relativamente ... ilrestodelcarlino.it

Petriano sa invertire il saldo naturale: nel piccolo comune del Montefeltro più neonati (23) che decessi (20)PETRIANO - La denatalità è la principale responsabile della decrescita demografica delle Marche. Nei primi nove mesi di quest’anno i residenti sono scesi da 1.480.545 a 1.480.254 (-291). Il 2025, a ... corriereadriatico.it

La liberazione delle donne in Cina è rimasta incompiuta. Il potere patriarcale di matrice confuciana ha ripreso vigore ora che il Partito comunista cinese se ne serve per far fronte alle sfide poste dall’inverno demografico allo sviluppo economico. Alla crescente - facebook.com facebook

L'inverno demografico interroga la coscienza collettiva. Un'analisi sul ruolo della famiglia come pilastro del welfare e l'attività del consultorio diocesano "Pasquale Raffa" a Reggio Calabria. Segui il link per approfondire: x.com