Il coach della Mens Sana ha commentato le sfide della sua squadra, sottolineando le difficoltà numeriche che affrontano in ogni partita e la complessità delle sfide sul campo. Ha inoltre precisato che la squadra di Genova, ultima in classifica, è molto diversa rispetto alla gara dell’andata. Queste affermazioni sono state fatte durante la conferenza stampa prima della prossima partita.

Federico Vecchi, tecnico della Mens Sana, aveva messo in guardia tutti sull’effettivo valore di Genova, ultima della classe ma notevolmente diversa rispetto a quella dell’andata. Ed effettivamente i liguri hanno venduto la pelle a carissimo prezzo sfiorando l’impresa contro una squadra ancora imbattuta in casa. "Dovevamo fare meglio nel primo quarto in difesa – dice Vecchi – questo senza dubbio. Poi Genova è stata brava a rientrare segnando anche qualche canestro difficile. Noi in questa fase siamo in difficoltà numerica per cui ogni partita a maggior ragione può essere molto tosta. Nel momento di massima difficoltà la squadra ha risposto con qualche buona difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coach Vecchi. "Difficoltà numerica, ogni gara è tosta»

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