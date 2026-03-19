Emorragia post parto giovane salvata con tecnica innovativa

Una giovane donna ha affrontato un'emorragia post parto che si è risolta con successo grazie a un intervento innovativo eseguito all'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. L'operazione è stata condotta per controllare il sanguinamento e garantire la stabilità della paziente. La procedura si è conclusa positivamente, consentendo alla donna di superare la complicazione.

PISA – Un caso di emorragia post parto si è concluso con esito positivo grazie a un intervento innovativo eseguito all’ Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Protagonista una giovane donna, non ancora trentenne, arrivata in ospedale in condizioni critiche dopo un parto spontaneo. Secondo quanto ricostruito dall’équipe medica, la paziente aveva sviluppato una grave emorragia ginecologica causata dalla presenza di residui placentari nell’utero. Una condizione delicata che, con un approccio chirurgico tradizionale, avrebbe potuto aggravare ulteriormente il sanguinamento, aumentando i rischi per la vita della donna. Di fronte a questo scenario, i medici dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia 1, guidati da Andrea Panattoni, hanno scelto una soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Emorragia post parto, giovane salvata con tecnica innovativa Articoli correlati Leggi anche: Gravissima emorragia dopo il parto, giovane mamma salvata a Pisa con un intervento innovativo Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativoPisa, 19 marzo 2026 - Per fermare una grave emorragia post-partum è stata utilizzata un’innovativa tecnica mini-invasiva da un’équipe guidata da... Altri aggiornamenti su Emorragia post Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativoLa paziente, una donna di nemmeno trent’anni, era arrivata in ospedale a Pisa in condizioni critiche a causa di un’improvvisa e importante emorragia, insorta poco dopo un parto spontaneo. Il rischio e ... msn.com Gravissima emorragia dopo il parto, giovane mamma salvata a Pisa con un intervento innovativoUna giovane mamma è stata salvata a Pisa da una grave emorragia post-partum. L’équipe di medici dell’AOUP, guidata dal dottor Panattoni, ha operato la ragazza con una tecnica innovativa: Rimossi resi ... fanpage.it