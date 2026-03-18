Calhanoglu si sta preparando a rientrare in gruppo e sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina. L’Inter sta pianificando di adattare la formazione in base alla sua presenza in campo, sperando di migliorare le prestazioni complessive. Il centrocampista turco ha lavorato duramente per recuperare dall’infortunio e tornerà a disposizione del tecnico Cristian Chivu, che valuterà come inserirlo nella squadra.

Inter News 24 Calhanoglu pronto a tornare a disposizione di mister Cristian Chivu per Fiorentina-Inter, come cambiano i nerazzurri con lui?. Il conto alla rovescia in vista della delicata sfida tra Fiorentina e Inter sembra procedere verso una direzione ben precisa: il recupero di una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico meneghino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano segnali estremamente positivi da Appiano Gentile riguardo le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, perno insostituibile del centrocampo e specialista dei calci piazzati, è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo. Un recupero lampo che profuma di convocazione per la trasferta di Firenze, regalando un sospiro di sollievo all’intero ambiente interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu sta tornando, l’Inter cambia con lui in campo: per tornare ad una media da Scudetto

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