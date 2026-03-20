Fiorentina Inter Lautaro out al Franchi | Chivu non vuole rischiare! Ecco quando può rientrare
Durante la partita tra Fiorentina e Inter, Lautaro Martinez non è sceso in campo al Franchi. L’allenatore nerazzurro ha deciso di non rischiarlo, senza indicare con precisione quando potrebbe tornare disponibile. La decisione è stata comunicata prima del calcio d’inizio e si basa sulla condizione fisica del giocatore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul suo eventuale rientro.
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