Fiorentina Inter Lautaro out al Franchi | Chivu non vuole rischiare! Ecco quando può rientrare

Durante la partita tra Fiorentina e Inter, Lautaro Martinez non è sceso in campo al Franchi. L’allenatore nerazzurro ha deciso di non rischiarlo, senza indicare con precisione quando potrebbe tornare disponibile. La decisione è stata comunicata prima del calcio d’inizio e si basa sulla condizione fisica del giocatore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul suo eventuale rientro.