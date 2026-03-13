Inter Atalanta emergenza in difesa per Chivu | Bastoni verso il forfait Le ultime

Per la partita tra Inter e Atalanta, il tecnico Chivu potrebbe dover fare a meno di Bastoni a causa di un infortunio, rendendo difficile la scelta dei difensori. La squadra nerazzurra si prepara a una sfida importante e si concentra sulle possibili alternative in difesa in vista dell’incontro. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Inter Atalanta si preannuncia una sfida complessa per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con l’assenza quasi certa di Alessandro Bastoni. Il conto alla rovescia per il big match di San Siro entra nel vivo, ma l e notizie che filtrano dal centro sportivo di Appiano Gentile non sono rassicuranti per la Beneamata. Il tecnico Cristian Chivu, ex difensore leggendario e oggi alla guida tecnica della squadra, deve gestire una situazione clinica delicata riguardante Alessandro Bastoni. Il centrale mancino, celebre per la sua qualità nell’impostazione dal basso, non ha ancora smaltito il colpo ricevuto nell’ultima sfida contro i rossoneri, maturato in un duro scontro con il centrocampista francese Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Internews24.com

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