Fiorentina Inter Bastoni verso l’esclusione contro i viola | non recupera! Le ultime

Bastoni non si è ancora ripreso e rischia di saltare la partita tra Fiorentina e Inter. Secondo le ultime notizie, il difensore nerazzurro non è riuscito a recuperare in tempo e potrebbe essere escluso dalla sfida. La gara è in programma nei prossimi giorni e la sua presenza resta incerta. I medici stanno monitorando le sue condizioni in vista dell’incontro.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno ora alla guida tecnica della compagine meneghina, si prepara ad affrontare una delle trasferte più insidiose del campionato. In vista della sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, le notizie che giungono dal centro sportivo di Appiano Gentile non sono rassicuranti per i tifosi della Beneamata. Alessandro Bastoni: il muro nerazzurro verso il no. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le speranze di vedere in campo Alessandro Bastoni, il centrale mancino dotato di grande visione di gioco, sono ridotte al lumicino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter, Bastoni verso l’esclusione contro i viola: non recupera! Le ultime Articoli correlati Milan, le ultime verso l'Inter: Bartesaghi recupera, ma il favorito in fascia è EstupinanBuone notizie da Milanello, dove ieri Davide Bartesaghi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. Inter Atalanta, emergenza in difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait. Le ultimedi Redazione Inter News 24 Inter Atalanta si preannuncia una sfida complessa per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con l’assenza quasi certa di... Una raccolta di contenuti su Fiorentina Inter Temi più discussi: Inter, cattive notizie per Chivu: Lautaro e Bastoni fuori contro la Fiorentina? Le ultime; Come sta Bastoni dopo l'infortunio: la situazione verso Fiorentina-Inter e le sue condizioni fisiche; Inter verso Firenze, Bastoni lavora parzialmente col gruppo; Inter, buone notizie da Bastoni verso la Fiorentina. Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…Ci ha provato per tutta la settimana ma, alla vigilia di Fiorentina-Inter, le possibilità di un suo impiego al Franchi sembrano ormai appese a un filo ... msn.com Inter, Bastoni verso il forfait con la FiorentinaDopo l'infortunio rimediato nel derby dello scorso 8 marzo Bastoni non è ancora al top della condizione e l'imminente impegno con la Nazionale richiede massima cautela. Quasi certamente Bastoni non ve ... fantacalcio.it Batti un colpo se anche tu non mancherai per Fiorentina-Inter facebook Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro, scatta il piano straordinario per la viabilità x.com