Sassuolo-Inter le pagelle | Dimarco alla Roberto Carlos 8 Muric sbaglia tutto da 4

Durante la partita tra Sassuolo e Inter, Dimarco ha dominato sulla fascia sinistra, assomigliando a Roberto Carlos con le sue continue sovrapposizioni e assist. Muric, invece, ha sbagliato praticamente tutto, prendendo quattro gol e mettendo in crisi la sua squadra. L’esterno nerazzurro ha anche cancellato un gol di Sommer, dimostrando di essere in grande forma, mentre il portiere neroverde ha colpe evidenti sui cinque gol subiti.

