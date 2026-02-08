Sassuolo-Inter le pagelle | Dimarco alla Roberto Carlos 8 Muric sbaglia tutto da 4
Durante la partita tra Sassuolo e Inter, Dimarco ha dominato sulla fascia sinistra, assomigliando a Roberto Carlos con le sue continue sovrapposizioni e assist. Muric, invece, ha sbagliato praticamente tutto, prendendo quattro gol e mettendo in crisi la sua squadra. L’esterno nerazzurro ha anche cancellato un gol di Sommer, dimostrando di essere in grande forma, mentre il portiere neroverde ha colpe evidenti sui cinque gol subiti.
L'esterno nerazzurro comincia cancellando un gol a Sommer battuto e aggiunge altri 3 assist al suo campionato, il portiere neroverde è colpevole su più d'uno dei 5 gol incassati. Bene Luis Henrique, follia di Matic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Sassuolo Inter
Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco (8) onnipotente, Muric sciagurato e recidivo (3). Lautaro (6,5) raggiunge Boninsegna
L’Inter segna cinque gol senza troppi problemi e conquista un’altra vittoria importante.
Pagelle Sassuolo Inter: Dimarco da incanto, Muric serata horror, che perla di Luis Henrique! I VOTI
Il match tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium si è concluso con un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta.
Ultime notizie su Sassuolo Inter
Argomenti discussi: Sassuolo-Inter LIVE; Dimarco 9.5, Bisseck 6: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro il Sassuolo; Cremonese-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il solito goal di Lautaro, Zielinski sempre più centrale, Vardy spreca; Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche.
Le PAGELLE di Sassuolo-Inter 0-5: Dimarco illegale, Bisseck dominaAntonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal ... passioneinter.com
Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: fa tutto Dimarco con tre assist (8,5), Bisseck maestoso (7). Lautaro da record supera Boninsegna (7,5)La sfida, a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Inter si è risolta con la vittoria della squadra di Chivu per 5-0. In rete, nella prima frazione di ... msn.com
Pokerissimo dell’Inter al Sassuolo: i nerazzurri stravincono contro i neroverdi e si riportano a +8 sul Milan facebook
L' #Inter vince la quinta partita consecutiva in campionato e punisce oltremodo il #Sassuolo Giacomo Visconti #SerieA #SassuoloInter x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.