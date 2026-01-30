Alcaraz respinge le accuse e si concentra sulla finale degli Australian Open. Dopo una battaglia lunga più di cinque ore contro Zverev, il tennista spagnolo ribalta le voci sul time-out e ribadisce la sua voglia di conquistare il Career Slam. La partita si è conclusa al quinto set, lasciando il pubblico di Melbourne senza fiato.

Carlos Alcaraz ha sconfitto Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open 2026, imponendosi al quinto set dopo cinque ore e ventisei minuti di autentica battaglia sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio nei primi due parziali, ma ha poi dovuto fare i conti con i crampi, ha subito la rimonta, si è trovato sotto per 2-0 nella frazione decisiva e poi si è reso protagonista di un superlativo ribaltone che lo ha proiettato verso l’atto conclusivo. Il fuoriclasse spagnolo ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Penso che questa sia stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia carriera fino ad ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz respinge le accuse: “Il fisioterapista ha chiamato time-out. Voglio il Career Slam!”

