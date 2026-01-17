Unitas Sciacca in trasferta a Palermo testa al Cus senza distrazioni

L’Unitas Sciacca si prepara alla trasferta di Palermo, in occasione della 18ª giornata del campionato di Eccellenza, girone A. La partita contro il Cus rappresenta un’occasione importante, richiedendo massima concentrazione e attenzione. La squadra si impegna a mantenere il focus, evitando distrazioni, per affrontare al meglio questa sfida e consolidare il proprio percorso in campionato.

L’Unitas Sciacca torna in campo domenica 18 gennaio per la 18esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, con una trasferta che sulla carta appare favorevole ma che nasconde più di un’insidia. I neroverdi saranno ospiti del Cus Palermo, penultimo in classifica con 8 punti, ma intenzionato a giocarsi le proprie chance davanti al pubblico di casa. Un impegno che potrebbe sembrare agevole, ma che lo staff tecnico ha preparato con grande attenzione. L’allenatore Totò Brucculeri ha insistito soprattutto sull’aspetto mentale, chiedendo alla squadra di mantenere alta la concentrazione e di non lasciarsi condizionare dal momento dell’avversario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

