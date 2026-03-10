Chivu si prepara a guidare l'Inter nella sfida contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. La squadra sta lavorando per ottenere un risultato positivo e chiede concentrazione. Dumfries potrebbe tornare dal primo minuto, mentre lo staff tecnico valuta le scelte per la formazione. La partita si avvicina e l’attenzione resta alta sulla strategia di Chivu.

Inter News 24 Inter Atalanta, Chivu prepara la sfida a Palladino per trovare subito il riscatto dopo la caduta nel derby: le ultime. L’Inter di Cristian Chivu si prepara all’allungo scudetto sfruttando il vantaggio cronologico del calendario. Sabato alle 15:00, i nerazzurri ospiteranno a San Siro un’ Atalanta potenzialmente distratta dall’imminente doppia sfida europea contro il Bayern Monaco. Una vittoria permetterebbe alla capolista di scappare momentaneamente a +10 sul Milan, atteso poi dalla delicata trasferta contro la Lazio. Dopo un massacrante tour de force di 18 partite in 64 giorni, il tecnico romeno può finalmente preparare la gara godendo di una settimana tipo di allenamenti, ma deve ancora fare i conti con l’infermeria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, Chivu punta subito al riscatto dopo il derby: Dumfries torna dal primo minuto? Ecco le ultime

