Inter Genoa in tre per due maglie | chi giocherà tra Pio Esposito Thuram e Bonny?

Tra Inter e Genoa si avvicina la sfida e il reparto offensivo rimane incerto. Pio Esposito, Thuram e Bonny sono in tre a contendersi due posti, lasciando aperto il primo reparto di scelta per la partita. La decisione finale riguarda chi tra loro scenderà in campo e chi invece rimarrà in panchina. La partita si avvicina e le scelte sono ancora da definire.