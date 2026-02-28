Inter Genoa in tre per due maglie | chi giocherà tra Pio Esposito Thuram e Bonny?
Tra Inter e Genoa si avvicina la sfida e il reparto offensivo rimane incerto. Pio Esposito, Thuram e Bonny sono in tre a contendersi due posti, lasciando aperto il primo reparto di scelta per la partita. La decisione finale riguarda chi tra loro scenderà in campo e chi invece rimarrà in panchina. La partita si avvicina e le scelte sono ancora da definire.
Leggi anche: Lautaro Inter, Pio Esposito cresce, Thuram e Bonny convincenti! Chivu prepara l’artiglieria per Genova
Probabili formazioni Inter-Genoa: tre ballottaggiDomani sera, con fischio d'inizio alle 20.45, si affronteranno Inter e Genoa: ecco le probabili formazioni del match. passioneinter.com
