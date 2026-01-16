La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitale

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo tecnologico e a consolidare la competitività europea nel settore digitale, contribuendo alla costruzione di una sovranità strategica più solida. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche europee per una crescita digitale equilibrata e sostenibile.

Milano, 16 gennaio 2026 – La Commissione europea accelera sulla costruzione della sovranità tecnologica dell'Unione e sul rafforzamento della sua competitività con un nuovo pacchetto di investimenti da 307,3 milioni di euro, in larga parte destinato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le risorse stanziate dall'esecutivo europeo finanzieranno due nuovi bandi nell'ambito del cluster " Digitale, Industria e Spazio " del programma Horizon Europe, uno dei pilastri della strategia comunitaria per consolidare l'innovazione e la capacità dell'Europa di giocare un ruolo da protagonista nella competizione globale sulle tecnologie strategiche.

