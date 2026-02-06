La Ferrero chiude l’anno con un fatturato record di oltre 19 miliardi di euro. La vendita della Nutella ha spinto i ricavi del Gruppo, che crescono ancora, nonostante le difficoltà del mercato globale. L’azienda italiana conferma la sua posizione di leader nel settore dolciario, con numeri che non lasciano spazio a dubbi.

Vola la Nutella, la Ferrero supera i 19 miliardi per l’esercizio 2024-2025. Il Gruppo Ferrero, attraverso la sua holding Ferrero international s.a., ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 20242025, conclusosi il 31 agosto 2025. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con un fatturato consolidato di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Ferrero ha mantenuto la propria presenza globale con 36 stabilimenti produttivi, e ha concluso l’anno finanziario con un organico globale di 48.697 dipendenti al 31 agosto 2025. “Nel celebrare il nostro 80esimo anniversario – afferma il chief financial officer del Gruppo, Daniel Martinez Carretero – Ferrero continua a donare gioia alle persone in tutto il mondo attraverso prodotti e marchi molto amati e grazie all’impegno di tutti i nostri colleghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vola la Nutella, la Ferrero a oltre 19 miliardi

