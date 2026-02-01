Paura questa mattina in una scuola di Bologna, dove uno studente di 13 anni ha minacciato i compagni con un coltello durante una lite tra ragazzi. Per fortuna, i docenti sono intervenuti subito, hanno bloccato la situazione e chiamato i carabinieri. Il ragazzo straniero non è stato imputato, perché non si è arrivati a una vera aggressione, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.

Paura a Bologna, dove una lite tra compagni di scuola ha rischiato di degenerare nel momento in cui uno dei protagonisti della vicenda, uno studente straniero di 13 anni, non ha estratto un coltellino per minacciare i suoi rivali: per fortuna il provvidenziale intervento dei docenti, i quali hanno contattato i carabinieri per segnalare l'episodio, ha evitato il peggio. Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, i fatti si sono verificati qualche giorno fa durante l'orario scolastico tra le mura di un istituto sito nella periferia ovest di Bologna. Tutto avrebbe avuto origine da un alterco scoppiato tra alcuni studenti: la discussione è degenerata in breve fino ad evolversi in un litigio, e a quel punto uno dei ragazzi, un 13enne di origine straniera, ha estratto un coltellino artigianale per poi rivolgerne la lama contro i rivali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Bologna: lite e minacce con il coltello in classe. Ma il 13enne straniero non è imputabile

