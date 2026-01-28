Bloccato con un coltello di 20 centimetri vicino ad una banca | denunciato 21enne straniero

I carabinieri di Sala Baganza hanno denunciato un 21enne straniero che si trovava vicino a una banca con un coltello di 20 centimetri. Dopo averlo fermato e controllato, gli agenti hanno scoperto l’arma, che ha portato alla denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi e ora la procura di Parma si occuperà del caso.

L’episodio si è avvenuto nella tarda serata del 25 gennaio durante un servizio preventivo svolto da una pattuglia della Stazione di Sala Baganza nell’abitato del comune. In particolare, nei pressi di un istituto di credito del centro, i carabinieri hanno notato un giovane in atteggiamento sospetto. Decisi ad approfondire il controllo, i militari lo hanno fermato identificandolo in un 21enne di origini straniere residente in provincia. Alle legittime richieste dei carabinieri, il giovane non ha saputo fornire una spiegazione valida circa la sua presenza in quella zona a quell'ora, mostrando evidenti segni di nervosismo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un 21enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello lungo 17 centimetri, durante un controllo nell'ambito dell'operazione Parma Sicura.

Una notte difficile per una coppia a Siena, quando un vicino si presenta alla porta con un coltello di 20 centimetri.

