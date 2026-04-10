L'Inps ha annunciato una modifica alle regole relative alle prestazioni Iscro e Dis-Coll, adottando una nuova interpretazione che consente di accedervi anche senza essere iscritti alla Gestione Separata. La comunicazione, identificata con il messaggio 11292026, rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti disposizioni, con l’obiettivo di chiarire i requisiti necessari per usufruire di queste forme di sostegno. La novità riguarda in particolare la possibilità di accesso senza l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata.

Una correzione significativa che punta a sanare una delle criticità più discusse degli ultimi anni. Inps, con il messaggio 11292026, cambia rotta sulle prestazioni Iscro e Dis-Coll. La mancata iscrizione formale alla Gestione Separata, infatti, non comporta più automaticamente il rigetto della domanda, se i contributi risultano comunque versati. È una novità che incide concretamente su migliaia di lavoratori autonomi e collaboratori, spesso esclusi dalle tutele per una semplice omissione burocratica. Vediamo più da vicino. Contributi versati, ma senza sussidio: problema risolto. Fino ad oggi, il sistema prevedeva una regola rigida. Al fine di accedere a Iscro e Dis-Coll era indispensabile essere formalmente iscritti alla Gestione Separata Inps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inps cambia le regole, Iscro e Dis-Coll anche senza iscrizione alla Gestione Separata

Naspi e Dis-Coll, Cig, Iscro: gli importi minimi e massimi pagabili per il 2026Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

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ISCRO e DIS-COLL: iscrizione a Gestione Separata non è più un ostacolo. Se hai pagato i contributi, puoi comunque ricevere le prestazioni rb.gy/ee7exi Inps Comunica x.com

Prende il via il Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo Si tratta di un contributo di 500€ al mese, per massimo 9 mesi, che potrà essere riconosciuto a chi ha perso il lavoro ed esaurito Naspi o Dis-Coll. È necessario avere un ISEE inferiore ai 15.000€ e - facebook.com facebook