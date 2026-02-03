Naspi e Dis-Coll Cig Iscro | gli importi minimi e massimi pagabili per il 2026

Dopo le ultime modifiche, anche per il 2026 vengono aggiornati gli importi minimi e massimi per Naspi, Dis-Coll, Cig e Iscro. Le retribuzioni massime mensili per le indennità saranno rivalutate in base all’inflazione, con un’aliquota del 100% rispetto all’aumento dell’indice ISTAT. Questo significa che chi riceve queste prestazioni avrà a disposizione importi più aggiornati e in linea con il costo della vita.

Alla stregua di quanto avviene per le pensioni anche il massimale mensile utile al calcolo dei trattamenti di integrazione salariale è rivalutato annualmente in misura pari al 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Con la Circolare numero 4 del 28 gennaio 2026 INPS ha fornito gli importi rivalutati e in vigore dallo scorso 1° gennaio per i trattamenti di CIGO e CIGS, CISOA (per i lavoratori agricoli), assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali. Viene altresì indicata in circolare la misura delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

