Ricongiunzione contributi Gestione Separata Inps e lavoro dipendente le nuove regole

L’Inps ha annunciato nuove regole per la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e lavoro dipendente. La modifica riguarda chi ha svolto attività da libero professionista per un periodo breve o ha cambiato settore dopo un impiego dipendente. Ora sarà più facile combinare i versamenti di diverse categorie. La novità interessa molti lavoratori che vogliono totalizzare i contributi per la pensione. L’Inps ha approvato le nuove procedure, che entreranno in vigore nei prossimi mesi. La modifica mira a semplificare la gestione dei contributi previdenziali.

È in arrivo una novità per chi ha lavorato come libero professionista per un periodo di tempo limitato o per chi, dopo un rapporto di lavoro subordinato, ha intrapreso la libera professione. L'Inps, con la circolare numero 15 del 9 febbraio 2026, ha disposto la possibilità di ricongiungere i contributi versati in casse diverse. Dal sito ufficiale si legge che si tratta di un vero e proprio aggiornamento delle regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria. Per anni la Gestione Separata era rimasta esclusa dalle norme sulla ricongiunzione perché, pur essendo un fondo obbligatorio, non funziona come l'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) o le gestioni dei lavoratori autonomi.