Innovazione al via INNOspace Masters | sfida per aziende startup e Università

È stata avviata l’edizione 2026 di INNOspace Masters, competizione internazionale rivolta a aziende, startup e università che operano nel settore spaziale. La sfida si concentra sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico tra diversi settori industriali, coinvolgendo partecipanti di varie nazionalità. L’obiettivo è individuare soluzioni innovative per le applicazioni spaziali e promuovere la collaborazione tra i soggetti coinvolti.

È stata lanciata l'edizione 2026 di INNOspace Masters, competizione internazionale dedicata all'innovazione spaziale e al trasferimento tecnologico tra settori industriali. Il tema generale dell'edizione 2026 è "Engage on Earth, Unite in Space – Exploring Next Level Cross-Sector Innovations", con l'obiettivo di favorire innovazioni intersettoriali di nuova generazione.