Vlahovic si ferma ancora dopo Juventus-Genoa | nuovo infortunio muscolare per il centravanti serbo

Dusan Vlahovic si è fermato nuovamente dopo la partita tra Juventus e Genoa. Gli esami effettuati presso il J Medical hanno riscontrato una lesione di basso grado al muscolo soleo. Si tratta del secondo infortunio muscolare per il centravanti serbo in questa stagione. La società non ha ancora comunicato i tempi di recupero previsti.

Dusan Vlahovic si è fermato ancora dopo Juventus-Genoa: gli esami al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. I tempi di recupero e le partite che rischia di saltare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vlahovic, infortunio serio: il centravanti serbo è a rischio per Milan-JuventusDusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che tanto piacerebbe al Milan per la prossima stagione, ha rimediato un infortunio nel corso del...

Infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical, accertamenti dopo il problema al polpaccio riscontrato nel riscaldamento di Juve Genoa – VIDEOdi Marco BaridonInfortunio Vlahovic, il centravanti si è presentato al centro medico per gli esami strumentali al polpaccio dopo il problema al...

Temi più discussi: Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi; Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina; Spalletti dopo il Genoa: Non sono certo di quello con cui ho a che fare; Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi: al suo posto entra Milik.

Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicinaVlahovic si ferma ancora a un passo dal rientro in campo. Problema al polpaccio e ritorno che si allontana di nuovo. Ottolini aggiorna sul rinnovo ... sport.virgilio.it

La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornareAltro stop pesante per Dusan Vlahovic: il serbo – che non è sceso in campo contro il Genoa proprio per un problema fisico – si è presentato questa mattina al JMedical e ha svolto gli esami strumentali ... ilfattoquotidiano.it

All'Allianz Stadium la Juventus si impone 2-0 sul Genoa, dominando per larghi tratti. La squadra guidata da Luciano Spalletti parte forte fin dai primi minuti, imponendo ritmo e controllo contro un Genoa in evidente difficoltà. Il match si sblocca al 4' con Gleison - facebook.com facebook

Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni x.com