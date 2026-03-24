Antonio Vergara potrebbe essere il simbolo di questa stagione del Napoli. Il 23enne azzurro è emerso in un periodo di grande difficoltà, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Poi, dopo un periodo di grande splendore, è stato costretto a fermarsi per un brutto infortunio. Si è fermato, proprio come la squadra di Conte nel bel mezzo di questa stagione. L’attaccante sta recuperando, ma non è ancora pronto. Vergara punta Napoli-Lazio. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il rientro di Vergara potrebbe slittare di qualche settimana. Non ci sarà contro il Milan, subito dopo la sosta, ma neanche contro il Parma. Quella del 12 aprile, contro gli emiliani, potrebbe essere una data possibile, ma resta più verosimile una convocazione contro la Lazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Vergara, il rientro è lontano: lo staff medico ha deciso

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