Infortunio Lautaro Martinez il bollettino dell'Inter è pesante | come sta e quante partite salta

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo, a causa di un risentimento muscolare al soleo. L’Inter ha reso noto un bollettino preoccupante, annunciando che l’attaccante argentino potrebbe perdere il derby contro il Milan. Il giocatore ha lasciato il campo in anticipo e le sue condizioni sono ancora da valutare. La società ha già avviato le procedure di recupero e monitoraggio. La sua assenza potrebbe influenzare il reparto offensivo nerazzurro nelle prossime partite.