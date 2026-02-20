Infortunio Lautaro Martinez il bollettino dell'Inter è pesante | come sta e quante partite salta
Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo, a causa di un risentimento muscolare al soleo. L’Inter ha reso noto un bollettino preoccupante, annunciando che l’attaccante argentino potrebbe perdere il derby contro il Milan. Il giocatore ha lasciato il campo in anticipo e le sue condizioni sono ancora da valutare. La società ha già avviato le procedure di recupero e monitoraggio. La sua assenza potrebbe influenzare il reparto offensivo nerazzurro nelle prossime partite.
Lautaro Martinez rischia di saltare il derby contro il Milan per un risentimento muscolare al soleo: quando tornerà in campo l'argentino dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire contro il Bodo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’Inter perde ancora Calhanoglu per infortunio: quante partite salta e quando torna in campo
Leggi anche: Dumfries si è operato: i tempi di recupero e quante partite salta il difensore dell’InterLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio; Infortunio Lautaro Martinez, si ferma in Bodo-Inter. Cos'è successo e come sta; È un infortunio abbastanza serio: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo; Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez mettono ansia: club e tifosi tremano.
Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: le sue condizioni, i tempi di recupero, quante partite saltaGli aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez: i tempi di recupero per l'attaccante dell'Inter. msn.com
Inter, infortunio Lautaro Martinez: l'esito degli esamiLautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba ... fantacalcio.it
#Inter, infortunio per #Lautaro: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra x.com
Infortunio Lautaro Martinez, l'attaccante nerazzurro in dubbio per il derby: oggi gli esami. I dettagli - facebook.com facebook