Infortunio Lautaro Martinez chi giocherà al suo posto? Ballottaggio aperto tra Bonny ed Esposito | le ultimissime

L'infortunio di Lautaro Martinez ha creato incertezza nelle scelte dell'allenatore dell'Inter, che dovrà decidere tra Bonny ed Esposito per il ruolo di attaccante titolare. La discussione tra i due giocatori prosegue in vista della prossima partita, mentre i vertici del club stanno valutando le opzioni disponibili per sostituire l'attaccante argentino. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alla formazione definitiva.

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