Infortunio Neres il brasiliano del Napoli è a Londra per l’operazione | le sue condizioni e quando rientrerà in campo

Da juventusnews24.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Neres, attaccante del Napoli, si trova a Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico a causa del suo infortunio. Le condizioni del giocatore saranno valutate dopo l’intervento, che potrebbe segnare la fine della sua stagione. Tuttavia, i dirigenti del Napoli sperano in un recupero rapido, con l’obiettivo di rivederlo in campo prima del previsto. Restano da monitorare gli sviluppi e le tempistiche di recupero del brasiliano.

Infortunio Neres, il brasiliano è a Londra per operarsi. La sua stagione potrebbe essere terminata anche se in casa Napoli sperano in un rientro anticipato. Il mercato invernale e le strategie tattiche dei club spesso devono fare i conti con l’imprevisto più temuto: lo stop fisico dei propri campioni. In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni dell’esterno brasiliano, il cui stop forzato sta ridisegnando le gerarchie offensive della squadra. Stando a quanto afferma Sky Sport, David Neres è andato a Londra per operarsi alla caviglia. Il problema fisico accusato dal calciatore si è rivelato più serio del previsto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

