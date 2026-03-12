L'infortunio di Lautaro ha avuto un impatto immediato sulla squadra nerazzurra, che da quando il capitano è stato fermo ha mostrato difficoltà nel trovare il gol e mantenere la continuità dei risultati. I dati ufficiali evidenziano come la situazione sia peggiorata senza il contributo del giocatore argentino. La squadra di Chivu sta affrontando un momento complicato in assenza del proprio leader.

Infortunio Lautaro, i dati confermano come la squadra di Chivu fatichi a trovare la via del gol e la continuità di risultati senza il proprio leader. Il verdetto del campo per la compagine meneghina è implacabile e i numeri evidenziano quanto il leader carismatico manchi agli schemi tattici. L'Infortunio di Lautaro, occorso sul difficile terreno sintetico del Bodo Glimt, ha privato Cristian Chivu, l'ex difensore romeno ora alla guida tecnica dei campioni d'Italia, del suo punto di riferimento offensivo principale. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, senza il proprio centravanti l'undici milanese ha subito una trasformazione negativa sia in termini di punti che di personalità.

© Internews24.com - Infortunio Lautaro, l’assenza del capitano pesa sul rendimento nerazzurro: i numeri dallo stop dell’argentino

