Informazioni riservate usate per fare soldi sulla guerra? La Casa Bianca si difende
La Casa Bianca ha inviato una comunicazione ai suoi dipendenti, ricordando loro di non utilizzare le informazioni riservate per effettuare scommesse sugli sviluppi del conflitto con l'Iran. La notifica si riferisce a eventuali abusi legati a dati confidenziali e all'uso di tali informazioni per trarne vantaggi finanziari. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle eventuali violazioni o sul numero di persone coinvolte.
La Casa Bianca ha avvertito i propri dipendenti di non sfruttare la propria posizione per scommettere sugli sviluppi della guerra con l'Iran. Lo ha svelato il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca ha inviato un'email ai suoi dipendenti avvertendoli di non abusare della propria posizione per effettuare operazioni di insider trading e contratti futures. L'email di avvertimento a tutto il personale della Casa Bianca sarebbe stata inoltrata il 24 marzo, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva dato l'annuncio di un'improvvisa sospensione degli attacchi contro l'Iran. Tale... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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