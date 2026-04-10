La Casa Bianca ha inviato una comunicazione ai suoi dipendenti, ricordando loro di non utilizzare le informazioni riservate per effettuare scommesse sugli sviluppi del conflitto con l'Iran. La notifica si riferisce a eventuali abusi legati a dati confidenziali e all'uso di tali informazioni per trarne vantaggi finanziari. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle eventuali violazioni o sul numero di persone coinvolte.

La Casa Bianca ha avvertito i propri dipendenti di non sfruttare la propria posizione per scommettere sugli sviluppi della guerra con l'Iran. Lo ha svelato il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca ha inviato un'email ai suoi dipendenti avvertendoli di non abusare della propria posizione per effettuare operazioni di insider trading e contratti futures. L'email di avvertimento a tutto il personale della Casa Bianca sarebbe stata inoltrata il 24 marzo, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva dato l'annuncio di un'improvvisa sospensione degli attacchi contro l'Iran. Tale... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Informazioni riservate usate per fare soldi sulla guerra? La Casa Bianca si difende

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