Fabrizio Corona e il rapporto tossico con Nina Moric e Belén Rodriguez | esibite come trofei e usate per fare soldi

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella docuserie Io sono notizia emerge il rapporto tossico di Fabrizio Corona con le sue ex. Da Nina Moric a Silvia Provvedi, passando per Belén Rodriguez, le donne per lui sono un mezzo per ottenere prestigio, visibilità, potere e soprattutto soldi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Nina Moric, l’aborto e il contratto con Fabrizio Corona: il duro attacco all’ex paparazzoNina Moric si confronta pubblicamente con Fabrizio Corona nella docu-serie ‘Io sono notizia’.

Nina Moric: "Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini", la confessione nel documentario NetflixNina Moric ha fatto una confessione scioccante nel documentario Netflix “Io sono notizia”, affermando di aver ucciso due bambini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

fabrizio corona“Ha cancellato tutto”: ecco come avrebbe reagito Samira Lui dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona - Se già con lo scandalo creato attorno ad Alfonso Signorini Fabrizio Corona era riuscito a scatenare una vera e propria bufera mediatica, ora che ha puntato nomi come Samira Lui e Gerry Scotti tutti gl ... rds.it

fabrizio coronaBelén Rodríguez vuole tornare con Fabrizio Corona? Un amico svela un retroscena inedito - Un amico storico di Fabrizio Corona rivela un retroscena sorprendente: anni fa Belen Rodriguez avrebbe valutato un ritorno con lui, ma oggi un riavvicinamento appare quasi impossibile. rds.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.