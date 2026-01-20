Fabrizio Corona e il rapporto tossico con Nina Moric e Belén Rodriguez | esibite come trofei e usate per fare soldi
Nella docuserie Io sono notizia emerge il rapporto tossico di Fabrizio Corona con le sue ex. Da Nina Moric a Silvia Provvedi, passando per Belén Rodriguez, le donne per lui sono un mezzo per ottenere prestigio, visibilità, potere e soprattutto soldi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Nina Moric, l’aborto e il contratto con Fabrizio Corona: il duro attacco all’ex paparazzoNina Moric si confronta pubblicamente con Fabrizio Corona nella docu-serie ‘Io sono notizia’.
Nina Moric: "Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini", la confessione nel documentario NetflixNina Moric ha fatto una confessione scioccante nel documentario Netflix “Io sono notizia”, affermando di aver ucciso due bambini.
“Ha cancellato tutto”: ecco come avrebbe reagito Samira Lui dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona - Se già con lo scandalo creato attorno ad Alfonso Signorini Fabrizio Corona era riuscito a scatenare una vera e propria bufera mediatica, ora che ha puntato nomi come Samira Lui e Gerry Scotti tutti gl ... rds.it
Belén Rodríguez vuole tornare con Fabrizio Corona? Un amico svela un retroscena inedito - Un amico storico di Fabrizio Corona rivela un retroscena sorprendente: anni fa Belen Rodriguez avrebbe valutato un ritorno con lui, ma oggi un riavvicinamento appare quasi impossibile. rds.it
TvBlog.it. . Nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti di qualche tempo fa, Fabrizio Corona e Alfonso Signorini discutono insieme di quello che stava accadendo nella casa del Gf Vip nel 2018 proprio con la sua ex fiamma, Silvia Provvedi. Oggi, però, le - facebook.com facebook
Al primo posto delle serie Tv più viste su Netflix in Italia c'è "Io sono notizia" di Fabrizio Corona. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. x.com
