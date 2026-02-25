Questo dovrebbe fare luce sul tipo di informazioni riservate passate a Epstein Nel frattempo sono terminate le perquisizioni a Royal Lodge Wood Farm e il magazzino dove si trovano gran parte dei beni personali dell' ex principe

Il passaggio di informazioni riservate a Epstein ha portato alla fine delle perquisizioni a Royal Lodge, Wood Farm e nei magazzini con i beni dell'ex principe. Questa operazione mira a chiarire quali dati siano stati condivisi e con chi. La scoperta di materiali sensibili ha spinto le autorità a intervenire, cercando di fare luce su eventuali rischi o coinvolgimenti. La vicenda si concentra ora sui dettagli trovati durante le ispezioni recenti.

Roma, 24 feb. (redazione online) – Il governo britannico si è detto pronto, davanti al Parlamento, a pubblicare i documenti relativi alla nomina di Andrea a rappresentante speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale, carica che ha ricoperto dal 2001 al 2011. Questo dovrebbe fare luce sul tipo di informazioni riservate passate a Epstein. È successo poche ore dopo l'arresto dell'ex ambasciatore Peter Mandelson, anch'egli coinvolto nel caso.

L’ex principe Andrea rilasciato, continuano le perquisizioni al Royal LodgeL’ex principe Andrea è stato rilasciato dopo essere stato arrestato all’alba di giovedì 19 febbraio, a causa di un’indagine sulla sua presunta coinvolgimento in un caso di sfruttamento.

“Non potete farmi questo, sono il figlio della Regina”: la reazione dell’ex principe Andrea alla cacciata dal Royal LodgeL’ex principe Andrea ha reagito con rabbia alla richiesta di lasciare il Royal Lodge, sostenendo di essere il secondogenito della Regina.

Cosa c’è scritto nelle mail di Epstein su Trump e perché sono state pubblicate adesso

