Case popolari il blitz dei carabinieri | trovate armi e droga

Da napolitoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno fatto un blitz in alcune case popolari tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. Durante i controlli, hanno trovato armi e droga. Sequestrate diverse sostanze e armamenti, nessuno è stato arrestato al momento. Le forze dell’ordine continuano le operazioni per garantire maggiore sicurezza nei quartieri popolari.

Armi e droga sono state sequestrate tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano durante controlli straordinari dei carabinieri nei complessi di edilizia popolare.Le perquisizioni hanno riguardato il parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e i rioni della legge 219 tra Brusciano e Marigliano. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, con verifiche mirate soprattutto nelle aree comuni e condominiali dei palazzoni popolari. Nel parco Fiordaliso, all’interno di un appartamento disabitato, i militari hanno trovato e sequestrato 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Case Popolari

Solofra, controlli dei Carabinieri: trovate droga e armi bianche

Nelle ultime settimane, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli nel territorio, in conformità alle direttive del Prefetto Rossana Riflesso.

Blitz nel noto parco: trovate armi, munizioni e tanta droga

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Case Popolari

Argomenti discussi: Bari, le case popolari occupate dai clan: convalidati i sequestri dopo il blitz al San Pio; Palermo, anche il racket delle case popolari sullo sfondo del blitz al Cep; Napoli, 15 arresti a Scampia. Il clan Raia gestiva case popolari, la Procura: No zone franche; I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali.

case popolari il blitzPalermo, anche il racket delle case popolari sullo sfondo del blitz al CepViolenze, minacce e pressioni quotidiane su commercianti e ristoratori per riscuotere il pizzo mascherato da semplici consumazioni. Ma anche il controllo delle case popolari e una rete di spaccio che ... msn.com

Bari, blitz per liberare le case popolari occupate dai clan: quattro sgomberi tra Ceglie e San Pio FOTO-VIDEO I NOMILe forze dell'ordine hanno eseguito i decreti di sequestro preventivo di urgenza firmati dal procuratore Rossi. Nel mirino gli alloggi di proprietà del Comune e di Arca Puglia. Uno era occupato da un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.