Case popolari il blitz dei carabinieri | trovate armi e droga

I carabinieri hanno fatto un blitz in alcune case popolari tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. Durante i controlli, hanno trovato armi e droga. Sequestrate diverse sostanze e armamenti, nessuno è stato arrestato al momento. Le forze dell’ordine continuano le operazioni per garantire maggiore sicurezza nei quartieri popolari.

Armi e droga sono state sequestrate tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano durante controlli straordinari dei carabinieri nei complessi di edilizia popolare.Le perquisizioni hanno riguardato il parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e i rioni della legge 219 tra Brusciano e Marigliano. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, con verifiche mirate soprattutto nelle aree comuni e condominiali dei palazzoni popolari. Nel parco Fiordaliso, all’interno di un appartamento disabitato, i militari hanno trovato e sequestrato 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nelle ultime settimane, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli nel territorio, in conformità alle direttive del Prefetto Rossana Riflesso.

