Casamatta vizi e misfatti nella tivù di Stato il libro di Stefano Mencherini

Un nuovo libro di Stefano Mencherini apre una finestra sui vizi e i problemi della tv di Stato. L’autore descrive un panorama inquietante, dove la Rai sembra spesso più vicina a intrattenimenti di bassa lega che a un servizio pubblico serio. Personaggi come padre Giulio Albanbese e Sigfrido Ranucci si sono espressi con parole dure, sottolineando la necessità di conoscere meglio cosa si nasconde dietro le quinte della televisione pubblica italiana. La richiesta di un’attenzione più critica si fa sempre più forte, anche tra le voci di chi lavora nel

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Un libro “profetico”, ha detto padre Giulio Albanbese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Roma; “un libro-inchiesta”, lo ha definito Sigfrido Ranucci di Report; “Un testo necessario da distribuire anche nelle scuole”, ha dichiarato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale vittime dell’amianto; “C’era bisogno di raccontare che razza di Servizio pubblico sia la Rai”, ha scritto padre Alex Zanotelli, missionario comboniano da sempre in prima linea su alcune importanti battaglie sociali. Questi, solo alcuni commenti su “ Casamatta, vizi e misfatti nella tivù di Stato ” di Stefano Mencherini ex inviato, regista e documentarista Rai che sarà presentato alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

