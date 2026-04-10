Incidente sulla Pontina | ubriaca contromano colpisce quattro auto La corsa si ferma davanti a un tir

Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, si è verificato un incidente sulla Pontina. Una ragazza di 27 anni alla guida di una Fiat 500 ha percorso la strada contromano, finendo per scontrarsi con quattro auto prima di fermarsi davanti a un tir. La conducente è risultata ubriaca al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, sulla Pontina imboccata contromano da una Fiat 500 alla cui guida si trovava una ragazza di 27 anni, poi risultata ubriaca. Una corsa pericolosa che, come riporta RomaToday, è iniziata all’altezza di Castel Romano dove la giovane ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davanti Incidente sulla Pontina, camion sfonda il new jersey e colpisce un’auto. Un mortoLa tragedia nel territorio di Aprilia dove si registra anche un ferito; chiuso temporaneamente un tratto della strada statale 148: lunghe code e... Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davantiLa pericolosa corsa in direzione Pomezia. Per la 27enne è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebrezza ... romatoday.it Contromano e ubriaca sulla Pontina, una 27enne urta quattro auto. Attimi di paura, poi viene fermata e denunciataMomenti di paura nella serata di ieri lungo la via Pontina, nei pressi di Castel Romano, appena fuori Roma: una Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma ... ilmessaggero.it