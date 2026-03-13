Incidente sulla Pontina camion sfonda il new jersey e colpisce un’auto Un morto

Nelle prime ore di oggi, venerdì 13 marzo, sulla Pontina si è verificato un incidente con un camion che ha sfondato il new jersey e ha investito un'auto. L'incidente si è svolto nel territorio di Aprilia, vicino allo svincolo di via Fossignano, al chilometro 43. Il bilancio preliminare indica una vittima e una persona ferita.

La tragedia nel territorio di Aprilia dove si registra anche un ferito; chiuso temporaneamente un tratto della strada statale 148: lunghe code e traffico in tilt Incidente mortale nelle prime ore di oggi, venerdì 13 marzo, sulla Pontina. Pesante il bilancio della tragedia che si è consumata nel territorio di Aprilia, all'altezza del chilometro 43 nei pressi dello svincolo di via Fossignano: sono due le persone che hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta ferita. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme agli agenti della polizia stradale, a cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

