Tre operai morti oggi sul lavoro | gru a Livorno impalcatura a Palermo camion in Abruzzo

Oggi si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro in diverse regioni italiane, coinvolgendo operai a Livorno, Palermo e in Abruzzo. Questi eventi evidenziano la persistente esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri e di rafforzare le misure preventive per tutelare la vita dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità fondamentale per prevenire tragedie simili in futuro.

Tre operai sono morti oggi sul lavoro: uno a Livorno, schiacciato da una gru; un altro in Abruzzo dopo un incidente in cantiere. Un altro ancora a Palermo, caduto da un'impalcatura. In totale 5 vittime in due giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it Ancora tre morti sul lavoro: un operaio schiacciato da gru, un altro travolto, un terzo caduto da un'impalcaturaNegli ultimi giorni si sono registrate tre tragedie sul lavoro, con la perdita di tre operai. Livorno, operaio muore schiacciato da una gru; ieri altri due decessi sul lavoro in Piemonte e AbruzzoUn incidente mortale si è verificato a Livorno, nel quartiere Shangai, dove un operaio è rimasto schiacciato da una gru durante un'attività di scarico materiali.

